Бронированные "УрАЛ Торнадо-У" должны были заменить в российской америи украинские КрАЗы, теперь будут работать на ВСУ.

"Силы сопротивления Сиверщины пополнили автопарк двумя почти новыми бронированными "Уралами" модели "Торнадо-У", – сообщает Оперативное командование "Север". – Эти два грузовика влетели в копеечку мо рф, потому что сошли с конвейера e 2021-м. Это именно тот случай, когда российская оборонная промышленность работает в пользу Украины".

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Торнадо-У – это военные Урал-63704-0010. Он выпускается с колесной формулой 6х6 и имеет бронированную кабину и специальную защиту спереди. Его полная масса – 30 т, а грузоподъемность – 16 тонн. Мощность дизельного двигателя – 440 л.с, а максимальная скорость – до 100 км/ч.

Трофейные "Уралы" с пробегом всего 160 км, то есть только что сошли с конвейера. Теперь украинские военные смогут проверить "передовые технологии", хотя как снаружи, так и в кабине они мало чем отличаются от КрАЗов разработки 1960-х.