Броньовані "УрАЛ Торнадо-У" мали замінити в російській амрії українські КрАЗи, натомість тепер працюватимуть на ЗСУ.

"Сили спротиву Сіверщини поповнили автопарк двома майже новими броньованими "Уралами" моделі "Торнадо-У", – повідомляє Оперативне командування "Північ". – Ці дві вантажівки влетіли в копієчку моу рф, бо зійшли з конвеєра e 2021-му і мають незначний пробіг. Це саме той випадок, коли російська оборонна промисловість працює на користь України".

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"Торнадо-У" – це броньовані військові Урал-63704-0010. Він випускається з колісною формулою 6х6 та має броньовану кабіну і спеціальний захист спереду. Його повна маса – 30 т, а вантажопідйомність – 16 тонн. Потужність дизельного двигуна – 440 к.с, а максимальна швидкість до 100 км/год.

Трофейні "Урали" мають пробіг 160 км, тобто щойно вийшли з конвейєра. Тепер українські військові матимуть змогу перевірити "передові технології", хоча як зовні, так і в кабіні вони мало чим відрізняються від КрАЗів розробки 1960-тих.