Примерными подсчетами поделилась Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Согласно подсчетам Минэкономики, общие материальные потери Украины от войны составили 564,9 миллиарда долларов. Среди них – примерно 200 тысяч автомобилей.

Транспортные средства были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий, сгорели от бомбежек или попаданий ракетами и т.д.

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Кроме автомобилей, на войне были уничтожены многие объекты инфраструктуры – дороги, мості, автозаправки и т.д. Их потери оцениваются в 119 миллиардов долларов. И каждый день эти потери растут.

Прочие потери:

112 млрд долл. США – потери ВВП в 2022 году;

90,5 млрд долл. США – потери гражданского населения (10 млн кв. м. жилья, 200 тыс автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);

80 млрд долл. США – потери предприятий и организаций;

54 млрд долл. США – потери прямых инвестиций в украинскую экономику;

48 млрд долл. США – потери государственного бюджета.

"Украина, несмотря на все препятствия, будет добиваться взыскания с агрессора компенсационных выплат. Как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных на активы РФ", - сообщила Юлия Свириденко.