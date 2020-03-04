Стали відомі фірми, з яких "Укравтодор" формує картель підрядників на 100-мільярдні дорожні ремонти.

Всього вісім компаній у 2018-2019 роках отримали половину усіх ремонтних підрядів у системі "Укравтодору" – 54,86 млрд грн з загальної суми 112,58 млрд грн. Однак не всі з них можуть претендувати на нові підряди у 2020 і наступних роках. Про це повідомили учасники круглого столу Всеукраїнської автодорожньої асоціації (ВАД) 3 березня.

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За підрахунками платформи "Ліга антитрасту", фаворитами дорожнього ринку в цей час були компанії "Автомагістраль-Південь" (16,27 млрд грн в сумі на підрядах "Укравтодору" і облдержадміністрацій), група компаній "Онур" (13,27 млрд грн), група "Ростдорстрой" (10,85 млрд грн), "Техно-буд-центр" (5,65 млрд грн), "ПБС" (5,36 млрд грн), "ШРБУ-48" (4,43 млрд грн), "Автострада" (3,20 млрд грн), "Альтком" (2,73 млрд грн).

Розмір отриманих у останні роки підрядів матиме критичне значення для можливості компаній брати участь у ремонтних тендерах у найближчому майбутньому. "Укравтодор" розробив нові кваліфікаційні критерії до учасників ринку і вже у квітні Мінекономіки як уповноважений орган по закупівлям може підписати розроблені автодорівцями Методичні рекомендації для підготовки типової тендерної документації. Планується, що по певним видам робіт для участі в тендері необхідно довести, що фірма в останні роки мала сумарний досвід по цьому виду робіт також у такому ж розмірі по такому ж типу доріг і такому ж виду ремонту. Якщо умовно на тендер зараз буде виставлятись капітальний ремонт ділянки 2-ї категорії дороги очікуваною вартістю 1 млрд грн, то треба довести, що фірма в останні роки мала сумарний досвід по капремонтам доріг перших категорій на 1 млрд грн. Присутній на круглому столі ВАД керівник ДП "ДерждорНДІ" підтвердив, що в "Укравтодорі" взято курс на укрупнення ділянок, що будуть виставлятись на ремонт. Таким чином у подальшому зайти на тендер зможе все менше компаній, які встигли отримати відповідні контракти раніше. За даними ВАД, відповідний досвід по капремонту мали ще менше компаній:

При цьому голова "Укравтодору" Олександр Кубраков на прес-конференції 3 березня повідомив, що агентство матиме можливість в ручному режимі регулювати відносини з окремими фірмами, які можуть потерпати від нових обмежень, що вже застосовуються по пілотним тендерам.

Наприклад, по реконструкції ділянки траси Н-03 Житомир-Чернівці оголошено тендер очікуваною вартістю 392,95 млн грн. І в ньому ще до офіційного прийняття вищевказаних Методичних рекомендацій вже застосовано нові кваліфікаційні критерії: "хочеш отримати підряд на реконструкцію траси, доведи що в останні п’ять років отримав підрядів на таку саме по реконструкції аналогічних трас, та ще й з використанням визначеної марки щебенево-піщаної суміші та щебенево-мастикового асфальтобетону". Тобто якщо підрядник мав досвід реконструкції схожої дороги, але тоді на вимогу самого "Укравтодору" робив її трохи з іншої марки асфальтобетону – на новий тендер він вже не пройде.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в лютому зріс.

Під такі кваліфікаційні критерії не пройшли такі крупні і відомі фірми як "Альтком" (вони навіть входять у число 8 найбільших сумарних підрядників "Укравтодору", але не проходять по окремим видам робіт) і "ДСТ № 4 г.Брест" (білоруська компанія, яка і будує відомі своєю якістю дороги Білорусі). Ці фірми оскаржили в Антимонопольному комітеті дискримінаційні вимоги "Укравтодору" і розгляд скарг призначений на 12 березня.

На питання журналіста щодо того чи вважає голова "Укравтодору" ці фірми також "тендерними троллями", Кубраков відповів:

"Мені доповіли, що вони (білоруси – НГ) відмовилися від виграного тендеру на ділянці в Рівненській області, де, можливо, демпінгували. Ми запланували зустрітися з керівництвом "Белавтодору", поговорити… А покине ця ситуація не врегульована їх поведінка може нагадувати "троллінг" на ремонті Н-03. Що стосується "Альткому", то у них були непрості часи, пауза. Але я думаю, що компанія зможе повернутися на свій рівень".

За підрахунками "Ліги антитрасту" на основі даних системи "Прозорро", найбільші підрядники "Укравтодору" останніх років фактично поділили між собою регіони України. Якщо якась з компаній групи "Ростдорстрой" вигравала підряди в певній області, то тут майже не вигравали підряди фірми "Онур" і "Автомагістраль-Південь", які без значної конкуренції на торгах між собою та тиску з боку "Ростдорстрою" ділили між собою підряди в інших регіонах:

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