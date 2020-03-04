Стали известны фирмы, из которых "Укравтодор" формирует картель подрядчиков на 100-миллиардные дорожные ремонты.

Всего восемь компаний в 2018-2019 годах получили половину всех ремонтных подрядов в системе "Укравтодора" – 54,86 млрд грн из общей суммы 112,58 млрд грн. Однако не все из них могут претендовать на новые подряды в 2020 и последующих годах. Об этом сообщили участники круглого стола Всеукраинской автодорожной ассоциации (ВАД) 3 марта.

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По подсчетам платформы "Лига антитраста", фаворитами дорожного рынка в это время были компании "Автомагистраль-Юг" (16,27 млрд грн в сумме на подрядах "Укравтодора" и облгосадминистраций), группа компаний "Онур" (13,27 млрд грн), группа "Ростдорстрой" (10,85 млрд грн), "Техно-буд-центр" (5,65 млрд грн), "ПБС" (5,36 млрд грн), "ДРСУ-48" (4,43 млрд грн), "Автострада" (3,20 млрд грн), "Альтком" (2,73 млрд грн).

Размер полученных в последние годы подрядов будет иметь критическое значение для возможности компаний участвовать в ремонтных тендерах в ближайшем будущем. "Укравтодор" разработал новые квалификационные критерии к участникам рынка и уже в апреле Минэкономики как уполномоченный орган по закупкам может подписать разработанные автодоровцами Методические рекомендации для подготовки типовой тендерной документации. Планируется, что по определенным видам работ для участия в тендере необходимо доказать, что фирма в последние годы имела суммарный опыт по этому виду работ, также в таком же размере по такому же типу дорог и такому же виду ремонта. Если условно на тендер сейчас будет выставляться капитальный ремонт участка 2-й категории дороги ожидаемой стоимостью 1 млрд грн, то нужно доказать, что фирма в последние годы имела суммарный опыт по капремонтам дорог первых категорий на 1 млрд грн. Присутствующий на круглом столе ВАД руководитель ГП "ДерждорНДІ" подтвердил, что в "Укравтодоре" взят курс на укрупнение участков, которые будут выставляться на ремонт. Таким образом, в дальнейшем зайти на тендер смогут все меньше компаний, которые успели получить соответствующие контракты ранее. По данным ВАД, соответствующий опыт по капремонту имели еще меньше компаний:

При этом глава "Укравтодора" Александр Кубраков на пресс-конференции 3 марта сообщил, что агентство будет иметь возможность в ручном режиме регулировать отношения с отдельными фирмами, которые могут страдать от новых ограничений, что уже применяются по пилотным тендерам.

Например, по реконструкции участка трассы Н-03 Житомир – Черновцы объявлен тендер ожидаемой стоимостью 392,95 млн грн. И в нем еще до официального принятия вышеуказанных Методических рекомендаций уже применены новые квалификационные критерии: "хочешь получить подряд на реконструкцию трассы, докажи что в последние пять лет получил подряды на такую именно реконструкцию аналогичных трасс, да еще и с использованием определенной марки щебеночно-песчаной смеси и щебеночно-мастичного асфальтобетона". То есть, если подрядчик имел опыт реконструкции похожей дороги, но тогда по требованию самого "Укравтодора" делал ее немного из другой марки асфальтобетона – на новый тендер он уже не пройдет.

Напомним, что рынок новых легковых авто в феврале вырос.

Под такие квалификационные критерии не прошли такие крупные и известные компании как "Альтком" (они даже входят в число 8 крупнейших суммарных подрядчиков "Укравтодора", но не проходят по отдельным видам работ) и "ДСТ № 4 г.Брест" (белорусская компания, которая и строит известные своим качеством дороги Беларуси). Эти фирмы обжаловали в Антимонопольном комитете дискриминационные требования "Укравтодора" и рассмотрение жалоб назначено на 12 марта.

На вопрос журналиста относительно того, считает ли глава "Укравтодора" эти фирмы также "тендерными троллями", Кубраков ответил:

"Мне доложили, что они (белорусы – НГ) отказались от выигранного тендера на участке в Ровненской области, где, возможно, демпинговали. Мы запланировали встретиться с руководством "Белавтодора", поговорить... А пока эта ситуация не урегулирована, их поведение может напоминать "троллинг" на ремонте Н-03. Что касается "Альткома", то у них были непростые времена, пауза. Но я думаю, что компания сможет вернуться на свой уровень".

По подсчетам "Лиги антитраста" на основе данных системы "Прозорро", крупнейшие подрядчики "Укравтодора" последних лет фактически поделили между собой регионы Украины. Если какая-то из компаний группы "Ростдорстрой" выигрывала подряды в определенной области, то здесь почти не выигрывали подряды фирмы "Онур" и "Автомагистраль-Юг", которые без значительной конкуренции на торгах между собой и давления со стороны "Ростдорстроя" делили между собой подряды в других регионах:

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