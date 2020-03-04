Средняя цена дизельного топлива в мелкооптовом сегменте впервые с сентября 2017 года опустилась ниже 19,00 грн за литр, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Причиной стал обвал мировых цен на нефть и соответственно котировок топлива из-за вспышки коронавируса. За последнюю неделю котировки ДТ на Средиземноморье, по словам трейдеров, опустились почти на $70 за тонну.

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Цены ДТ в портах снова стали ниже, чем на традиционных северных базисах в Коростене и Новоград-Волынском. Компания Orange Oil из "Южного" предлагала ДТ по 18,30 грн за литр, "Трейд Коммодити" из Николаева, по словам трейдеров, отгружала по 17,90 грн за литр, а "Укртатнафта" из резервуаров Одесского порта озвучивала цену 18,70 грн за литр.

Минимальная же озвученная трейдерами цена белорусского ДТ с нефтебаз в Коростене (Житомирская обл.) составила 18,45 грн за литр. Из Новоград-Волынского автопартии российского ДТ компания "Анвитрейд" предлагала по 18,55 грн за литр, из Смыги (Ровенская обл.) – по 18,60 грн за литр. "Анвитрейд" возобновила предложение из терминала в Дубриничах (Закарпатская обл.) по 19,00 грн за литр.

По словам трейдеров, цена трубопроводного ДТ до конца текущей недели будет рассчитываться по февральским котировкам.

Напомним, что рынок новых легковых авто в феврале вырос.

В столичном регионе "Анвитрейд" озвучивал цены 18,60-18,80 грн за литр, "Альянс Энерго Трейд" и ЗНГК – 18,90 грн за литр. С Кременчугского НПЗ "Укртатнафта" заявляла цену 18,20 грн за литр, с нефтебазы в Пролесках (Борисполь) – по 18,30 грн за литр.

Средняя цена ж/д-партий опустилась до 22 020 грн тонна. Из трубопроводного терминала в Новограде-Волынском она составляла 21 900 грн тонна, из Кременчугского НПЗ – 21 700 грн тонна.

Напомним, в марте возможна напряженная ситуация с поставками дизтоплива из-за снижения отгрузок из Беларуси и увеличения спроса в связи с теплой погодой. С другой стороны, падение цен и спроса на мировом рынке могут выступить амортизатором возможного повышения оптовых цен.

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