Середня ціна дизельного пального в дрібнооптовому сегменті вперше з вересня 2017 року опустилася нижче 19,00 грн за л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Причиною став обвал світових цін на нафту і відповідно – котирувань палива через спалах коронавірусу. За останній тиждень котирування ДТ в Середземномор'ї, за словами трейдерів, опустилися майже на $ 70 за тону.

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Ціни ДТ в портах знову стали нижчими, ніж на традиційних північних базисах в Коростені та Новограді-Волинському. Компанія Orange Oil c "Південного" пропонувала ДТ по 18,30 грн за літр, "Трейд Коммодіті" з Миколаєва, за словами трейдерів, відвантажувала по 17,90 грн за літр, а "Укртатнафта" з резервуарів Одеського порту озвучувала ціну 18,70 грн за літр.

Мінімальна ж озвучена трейдерами ціна білоруського ДТ з нафтобаз в Коростені (Житомирська обл.) становила 18,45 грн за літр. З Новограда-Волинського автопартіі російського ДТ компанія "Анвітрейд" пропонувала по 18,55 грн за літр, зі Смиги (Рівненська обл.) – по 18,60 грн за літр. "Анвітрейд" відновила пропозицію з терміналу в Дубриничах (Закарпатська обл.) по 19,00 грн за літр.

За словами трейдерів, ціна трубопровідного ДТ до кінця поточного тижня буде розраховуватися за лютневими котируваннями.

Нагадаємо, що ринок нових легкових авто в лютому зріс.

У столичному регіоні "Анвітрейд" озвучував ціни 18,60-18,80 грн за літр, "Альянс Енерго Трейд" і ЗНГК - 18,90 грн за літр. З Кременчуцького НПЗ "Укртатнафта" заявляла ціну 18,20 грн за літр, з нафтобази в Пролісках (Бориспіль) – по 18,30 грн за літр.

Середня ціна залізничних партій опустилася до 22 020 грн за тону. З трубопровідного терміналу в Новограді-Волинському вона становила 21 900 грн / тона, з Кременчуцького НПЗ – 21 700 грн / тона.

Нагадаємо, в березні можлива напружена ситуація з поставками дизпального через зниження відвантажень з Білорусі та збільшення попиту в зв'язку з теплою погодою. З іншого боку, падіння цін і попиту на світовому ринку можуть виступити амортизатором можливого підвищення оптових цін.

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