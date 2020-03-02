У минулому місяці в Україні на облік було поставлено майже 7 тис. нових легкових автомобілів. Як наслідок, у порівнянні з лютим минулого року, ринок нових авто зріс одразу на 21%, повідомляє Укравтопром.

Найбільш популярною маркою місяця була Renault. Перший рядок рейтингу Рено посіла з показником 1223 реалізованих і зареєстрованих автомобілів. Таким чином, попит на машини цієї марки на українському ринку відносно показника минулого року збільшився майже на 68 відсотків.

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На другому місці – Toyota з результатом 1089 авто. Свій лютневий результат ця японська марка збільшила майже на 52 відсотки. Третє місце українці віддали KIA, придбавши 479 автомобілів цієї марки, що на 20% менше ніж торік.

Skoda зайняла четверту позицію з кількістю – 368 авто (+ 4% до лют. 2019 р.). З падінням у 9% завершує ТОП-5 лютневого рейтингу первинних реєстрацій нових легкових авто Nissan, у заліку якого 361 реалізоване авто.

Бестселером місяця серед моделей знову став компактний кросовер Toyota RAV4. У лютому перевагу цій моделі авто надали 482 покупці.

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