В прошлом месяце в Украине на учет было поставлено почти 7 тыс. новых легковых автомобилей. Как следствие, в сравнении с февралем прошлого года, рынок новых авто вырос сразу на 21%, сообщает Укравтопром.

Наиболее популярной маркой Луны была Renault. Первая строчка рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя прошлого года увеличился почти на 68 процентов.

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На втором месте Toyota с результатом 1089 авто. Свой февральский результат эта японская марка увеличила почти на 52 процента. Третье место украинцы отдали KIA, приобретя 479 автомобилей этой марки, что на 20% меньше чем в прошлом году.

Skoda заняла четвертую позицию по количеству – 368 авто (+ 4% к фев. 2019 г.). С падением в 9% завершает ТОП-5 февральского рейтинга первичных регистраций новых легковых авто – Nissan, в зачете которого реализовано 361 авто. Бестселлером месяца снова стал компактный кроссовер Toyota RAV4. В феврале предпочтение этой модели авто предоставили 482 покупатели.

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