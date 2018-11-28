Нові закони про розмитнення все ж дозволяють використовувати авто на іноземній реєстрації на території України. Проте, зараз далеко не всім це дозволено. Кому можна а кому ні – розповідають юристи.

З 25 листопада 2018 року Митним кодексом передбачено нові правила тимчасового ввезення на митну територію України автомобілів з іноземною реєстрацією для особистого користування.

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Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами транспортних засобів з іноземною реєстрацією дозволяється на строк до одного року без внесення грошової застави.

Тимчасове ввезення громадянами-резидентами легкових автомобілів дозволяється на строк до одного року після сплати всіх митних платежів.

Громадяни-резиденти, які перебувають на тимчасовому консульському обліку консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити один транспортний засіб строком до 60 днів протягом календарного року без сплати митних платежів (за умови подання документів, що підтверджують право власності) .

Громадянам-резидентами дозволяється ввозити в режимі транзиту автомобілі за умови внесення грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при розмитненні.

Громадяни-нерезиденти мають право ввезти автомобілі з іноземною реєстрацією в режимі транзит без сплати грошової застави.

Таким чином, на сьогодні без слати грошової застави митних платежів автомобіль з іноземною реєстрацією може бути ввезено резидентами, які перебувають на тимчасовому консульському обліку. Строк перебування автомобіля в Україні до 60 календарних днів протягом року. Усі інші способи ввезення для резидентів “платні”.

При цьому, тимчасово ввезені транспортні засоби можуть використовуватися на митній території України виключно громадянами, які їх ввезли.

До громадян, які передали такі автомобілі у користування іншим особам, а також до водіїв які користувались такими автомобілями передбачено штраф у розмірі 8 500 грн., якщо порушення вчинено вперше і 17 000 грн., якщо порушення вчинено повторно протягом року (Штрафи діють через 180 днів після опублікування закону). За цією нормою штрафи накладає поліція.