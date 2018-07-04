У свіжому випуску програми "Авто24" – компанія КІА у 2017 році успішно продала майже всі електрокари, тому вирішила не зупинятися і випереджати конкурентів у розвитку. Вже зовсім скоро вони будуть випускати надпотужні машини.

Для компанії КІА минулий рік був досить вигідний в плані продажів електрокарів. Зокрема, електрична модель KIA Soul в Європі стала такою ж популярною, як і бензинова.

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З 12 тисяч всіх автомобілів половину придбали з електродвигуном, тому компанія вирішила піти на радикальний крок: для моделі Soul тепер не буде двигуна внутрішнього згоряння. Натомість КІА інвестує гроші у розробку кросовера з новою, потужнішою батареєю на 40 кіловатів.

"Формула-1" застрягла у "кам’яному віці"

Легенда перегонів Льюїс Хамільтон висунув вдалу ідею просування такої світової події, як перегони "Формула- 1". За його словами, перегони застрягли в кам'яному віці, якщо порівнювати з показниками NBA чи NFL.



Авто під час перегонів

Льюїс радить звернути увагу на проморолики в соціальних мережах, бо телебачення не покриває увесь світ, а географія самих перегонів не мінялась з 2004 року. Соціальні мережі сьогодні є надпотужною платформою для просування цього виду спорту.

Дивіться відео про ремейк культового фільму "Перегони "Гарматне ядро".