Компактні хетчбеки усе ще популярні у Європі, не дивлячись на зріст попиту на кросовери. Kia привертає увагу до нового Rio за допомогою набору опцій з GT Line.

Хетбек Rio GT-Line поповнив лінійку особливих версій автомобілів Kia. Стайлінг-пакет і розширений набір опцій роблять його більш привабливим для покупця, хоч і збільшують цінник.

Першим пакет GT-Line отримає модифікація з літровим 120-сильним турбомотором і механічною трансмісією. Компакт має дещо видозмінену решітку радіатора, 17-дюймові легкосплавні колісні диски серії GT-Line, чотирьохсекційні світлодіодні протитуманні фари Ice Cube (крижаний куб) у передньому бампері, подвійну хромовану насадку глушника, оновлений задній бампер і невеличкий спойлер п'ятої двері.

У салоні Rio GT-Line з'явилися D-подібне кермо, обтягнуте шкірою, елементи декору “під карбон”, шкіряні сидіння з більш вираженною підтримкою, ніж у звичайних Rio.

Пізніше – у третьому кварталі цього року пакет GT-Line стане доступний і для моделей з двигунами 1.2 і 1.4 літра. Чи запропонують цей пакет опцій українським покупцям – наразі невідомо.

Фото: Віктор Стельмах і Kia

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