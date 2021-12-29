Автомобілі KIA та Hyundai часто самозаймаються. Причина пожеж поки не встановлена, але компетентні органи вже працюють у цьому напрямку.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розпочала розслідування щодо автомобілів KIA та Hyundai через самозаймання. Наразі відомо про 161 пожежу, ймовірною причиною яких може бути заводський брак.

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У відомстві повідомили, що наразі розпочато "інженерний аналіз" близько 3 млн автомобілів, який дозволить оцінити, серед іншого, ефективність відгуків, ініційованих двома виробниками. Технічний аналіз — це наступний крок у цьому процесі, який може призвести до відзивної кампанії, хоча іноді NHTSA закриває подібні розслідування, не вимагаючи якихось дій.

Представники компанії Hyundai вже заявили, що продовжують співпрацювати з NHTSA щодо загоряння двигунів. У KIA, своєю чергою, поки не дають детальних коментарів щодо цієї ситуації.

Наразі відомо, що ці дві південнокорейські компанії погодилися на рекордний штраф у розмірі 210 млн доларів у 2020 році після того, як регулюючі органи повідомили, що вони не змогли своєчасно відкликати 1,6 млн авто через проблеми із силовими установками.