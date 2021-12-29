Захоплення електромобілями у Hyundai Group виходить на новий рівень. Відділ розробки традиційних двигунів буде ліквідовано і усі співробітники займуться проектуванням електричних та водневих силових установок.

Штаб-квартира Hyundai з досліджень та розробок у Нам'янгу, в якій працює 12000 співробітників, пережила реорганізацію, оскільки автовиробник готується до наступного етапу електричної ери. Як повідомляє kedglobal.com, зміни включають закриття центру розробки двигунів.

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Команда інженерів, яка раніше займалася розробкою нових двигунів, перетворена на команду розробників електромобілів. Фактично всі центри, пов'язані з ДВС перетворені на підрозділи, пов'язані з електрифікацією, поряд з новим центром розробки акумуляторів, який був створений в Нам'янгу.

Hyundai хоче скоротити час на дослідження та розробки нових електромобілів за рахунок об'єднання різних відділів. Прикладом може бути група управління проектом і група інтегрованої розробки товарів, які у час становлять єдине ціле. Вони працюють над автомобілем від початкового проектування до виробництва.

Електрифікація Hyundai Group вже розпочалася з кількох нових моделей Hyundai, Kia та Genesis, на яких планується створити модульну платформу Electric Global Modular Platform (E-GMP). Зокрема, для Hyundai очікується, що за Ioniq 5 підуть Ioniq 6 у 2022 році та Ioniq 7 у 2024 році. Крім електромобілів, Hyundai також працює над технологією водневих паливних елементів як альтернатива для майбутнього.