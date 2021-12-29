Увлечение электромобилями у Hyundai Group выходит на новый уровень. Отдел разработки традиционных двигателей будет ликвидирован и все сотрудники займутся проектированием электрических и водородных силовых установок.

Штаб-квартира Hyundai по исследованиям и разработкам в Намьянге, в которой работает 12 000 сотрудников, пережила реорганизацию, поскольку автопроизводитель готовится к следующему этапу электрической эры. Как сообщает kedglobal.com изменения включают закрытие центра разработки двигателей.

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Команда инженеров, ранее занимавшаяся разработкой новых двигателей, преобразована в команду разработчиков электромобилей. Фактически все центры, связанные с ДВС, преобразованы в подразделения, связанные с электрификацией, наряду с новым центром разработки аккумуляторов, который был создан в Намьянге.

Hyundai хочет сократить время на исследования и разработки новых электромобилей за счет объединения различных отделов. Примером может быть группа управления проектом и группа интегрированной разработки товаров, которые в то время составляют единое целое. Они работают над автомобилем от первоначального проектирования до производства.

Электрификация Hyundai Group уже началась с нескольких новых моделей Hyundai, Kia и Genesis, на которых планируется создать модульную платформу Electric Global Modular Platform (E-GMP). В частности, для Hyundai ожидается, что за 5 Ioniq пойдут Ioniq 6 в 2022 году и Ioniq 7 в 2024 году. Помимо электромобилей, Hyundai также работает над технологией водородных топливных элементов в качестве альтернативы для будущего.