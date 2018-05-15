Корейський автовиробник планує випустити гібридний автомобіль з дизельним двигуном. Це перша розробка компанії в цьому напрямку.

Технологія буде називатися EcoDynamics +. Суть її полягає об'єднанні дизельного двигуна з електродвигуном на 48 Вольт і генератором.

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Перший автомобіль, який отримає таку технологію стане Kia Sportage, який буде запущений вже в цьому році. За ним гібридний привід третє покоління Kia Ceed в перші місяці наступного року.

Сама гібридна частина складається з літій-іонної батареї з напругою 0,46 кВтг і блоку стартер-генератора. Система використовує функцію старт-стоп. При виявленні достатнього заряду акумулятора двигун внутрішнього згоряння автоматично відключається і авто рухається на елктротязі. Глушиться дизель також під час гальмування. Повторне включення двигуна здійснюється після натискання педалі акселератора.

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М'який гібрид буде пов'язаний як з ручними, так і з автоматичними трансмісіями і буде працювати, як описано на всіх типах трансмісій: передньо, задньо і повнопривідні. Спочатку авто з гібридним приводом з’являться в Великобританії.