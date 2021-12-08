Якщо поліцейський виявив кілька порушень, штрафувати він повинен лише за одне – найсуттєвіше.

Часто на місці зупинки працівник поліції може виявити не одне порушення, а декілька. Для прикладу, водія може бути зупинено за проїзд на червоне світло світлофору. А далі, під час зупинки, виявиться що у нього відсутнє ще й посвідчення водія. Окрім цього, може бути ще й відсутній протокол технічного огляду на ТЗ.

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Практика свідчить, що намагаючись виконати показник за кількістю складених постанов, інспектор виносить у такому випадку три окремі постанови: 1-шу за порушення правил проїзду світлофору (ч.2 ст.122 КУпАП - 510 грн), 2-гу за відсутність посвідчення водія (ч.1 ст.126 КУпАП - 425 грн) та 3-тю за відсутність протоколу техогляду (ч.З ст.121 КУпАП - 340 грн). Разом 1275 грн.

Тобто після зупинки автомобіля поліцією водій може поїхати з декількома постановами «на руках». Однак законодавство не дозволяє «безмежного» складення постанов у таких випадках. Закон передбачає об’єднання справ по кожному порушенню в одну і застосування санкції лише за найбільш серйозне порушення.

У одній з таких ситуацій водія зупинено за керування автомобілем з неосвітленим номерним знаком. Під час зупинки водій відмовився пред’явити посвідчення водія. Інспектор виніс відносно водія дві окремі постанови, окремо за кожне порушення.

Розглядаючи матеріали справи, суд встановив, що відповідно до статті 36 КУпАП якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з усіх вчинених.

Суд зауважив, що в порушення приписів ч.2 ст.36 КУпАП інспектором в один день з різницею в декілька хвилин було прийнято дві постанови відносно водія, із застосуванням адміністративного стягнення за кожне правопорушення окремо.

Звідси суд зробив висновок про порушення інспектором порядку накладення адміністративного стягнення. Оскільки один інспектор при виявленні двох порушень повинен був одночасно розглянути справу щодо всіх виявлених порушень та накласти стягнення в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення.

Такі дії суд розцінив як не дотримання прав особи, яка притягується до адміністративної відповідальності. Наслідком таких неправомірних дій інспектора, на думку суду, стало накладення на водія надмірного тягаря по сплаті декількох штрафів замість одного в межах санкції, установленої за більш серйозне правопорушення з усіх вчинених.

Таким чином, якщо інспектор на місці зупинки виявив декілька порушень ПДР, то він не має права виносити декілька окремих постанов за кожне порушення. Він повинен винести одну постанову із накладенням одного штрафу за найбільш серйозне порушення з усіх вчинених.