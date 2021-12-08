Если полицейский выявил несколько нарушений, штрафовать он должен лишь за одно – самое существенное.

Часто на месте остановки сотрудник полиции может выявить не одно нарушение, а несколько. Для примера, водитель может быть остановлен за проезд на красный свет светофора. А дальше, во время остановки, окажется что у него отсутствует еще и водительское удостоверение. Кроме этого, может быть еще и отсутствует протокол технического осмотра на ТС.

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Практика свидетельствует, что пытаясь выполнить показатель по количеству составленных постановлений, инспектор выносит в таком случае три отдельных постановления: 1-е за нарушение правил проезда светофора (ч. 2 ст. 122 КУоАП-510 грн), 2-е за отсутствие водительского удостоверения (ч. 1 ст. 126 КУоАП-425 грн) и 3-е за отсутствие протокола техосмотра (ч. со ст. 121 КУоАП-340 грн). Итого 1275 грн.

То есть после остановки автомобиля полицией водитель может поехать с несколькими постановлениями “на руках”. Однако законодательство не позволяет "безграничного" составления постановлений в таких случаях. Закон предусматривает объединение дел по каждому нарушению в одно и применение санкции лишь за наиболее серьезное нарушение.

В одной из таких ситуаций водитель остановлен за управление автомобилем с неосвещенным номерным знаком. Во время остановки водитель отказался предъявить водительское удостоверение. Инспектор вынес в отношении водителя два отдельных постановления, отдельно за каждое нарушение.

Рассматривая материалы дела, суд установил, что в соответствии со статьей 36 КУоАП если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из всех совершенных.

Суд отметил, что в нарушение предписаний ч. 2 ст. 36 КУоАП инспектором в один день с разницей в несколько минут было принято два постановления в отношении водителя, с применением административного взыскания за каждое правонарушение отдельно.

Отсюда суд сделал вывод о нарушении инспектором порядка наложения административного взыскания. Поскольку один инспектор при выявлении двух нарушений должен был одновременно рассмотреть дело в отношении всех выявленных нарушений и наложить взыскание в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение.

Такие действия суд расценил как не соблюдение прав лица, привлекаемого к административной ответственности. Следствием таких неправомерных действий инспектора, по мнению суда, стало наложение на водителя чрезмерного бремени по уплате нескольких штрафов вместо одного в пределах санкции, установленной за более серьезное правонарушение из всех совершенных.

Таким образом, если инспектор на месте остановки выявил несколько нарушений ПДД, то он не имеет права выносить несколько отдельных постановлений за каждое нарушение. Он должен вынести одно постановление с наложением одного штрафа за наиболее серьезное нарушение из всех совершенных.