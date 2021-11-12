Признается ли видеозапись, полученная из мобильного полицейского, надлежащим доказательством? На этот вопрос есть несколько ответов, которые встречаются в украинской судебной практике.

Нередко в Украине возникают случаи, когда полицейский безо всякой причины останавливает автомобиль и требует документы. Но все чаще случаются случаи, когда фиксация правонарушений осуществляется не на бодикамеру полицейского. Из-за этого у многих водителей возникает вопрос: признается ли видеозапись, полученная из мобильного телефона полицейского, надлежащим доказательством?

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Да, именно этим вопросом заинтересовался Седьмой апелляционный административный суд по делу № 679/625/21. Суть дела заключалась в том, что водитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 127 КУоАП за то, что он пересек проезжую часть дороги, где есть две полосы в одном направлении вне пешеходного перехода при его наличии.

Во время рассмотрения дела представитель истца отметил, что при составлении постановления об административном правонарушении полицейский осуществлял видеозапись нарушения ПДД Украины на собственное мобильное устройство. Указанное также объективно подтверждается видеозаписью с названием "VID210513-120045F.MP4", на которой он, разъясняя собственные мысли о якобы совершенном правонарушении, отметил, что зафиксировал факт совершения правонарушения на собственный мобильный телефон.

Суд первой инстанции принял решение об удовлетворении административного иска. Не соглашаясь с судебным решением, Главное управление Национальной полиции в Хмельницкой области подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить указанное решение и принять новое постановление, которым откажет в удовлетворении исковых требований.

Апелляционный суд, рассматривая дела, отметил о том, что видеозапись, поданная ответчиком в подтверждение факта нарушения истцом ПДД, не может считаться надлежащим доказательством в связи с тем, что обжалуемое постановление о привлечении лица к административной ответственности не содержит ссылок на такое техническое средство, с помощью которого осуществлена ​​данная видеозапись, что нивелирует доказательное значение предоставленных ответчиком видеозаписей, поэтому апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии надлежащих доказательств совершения истцом правонарушения, установленного ч. 1 в. 17 КУоАП.

Относительно предоставленных ответчиком видеозаписей из собственного мобильного телефона с названиями VTD210513-120045F.MP4, VTD210513-121046F.MP4, VID210513-122046F.MP4, WhatsApp Video 2029-42-2 необходимо отметить такое.

Инструкция по применению органами и подразделениями полиции технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи, утвержденная приказом Министерства внутренних дел Украины № 1026 от 18 декабря 2018 года, содержит четкий перечень устройств, с помощью которых полиции предоставлено право проводить видеофиксацию и не дает право полицейским осуществлять видеофиксацию собственными мобильными устройствами.

Таким образом, предоставленные ответчиком из собственного мобильного телефона видеозаписи не могут являться надлежащими доказательствами по делу. При этом ответчик не был лишен возможности зафиксировать правонарушения с помощью нагрудной камеры, однако такой возможностью не воспользовался.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Впрочем, видеозапись из мобильного телефона может быть признана надлежащим доказательством, если полицейский не мог пользоваться бодикамерой по “техническим причинам”. Именно это отметил Гороховский район суд Волынской области по делу №155/1101/21.

Согласно протоколу об административном правонарушении, водитель руководил мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Осмотр на состояние опьянения проводился с согласия водителя на месте происшествия прибором “Драгер”. Он нарушил требования п. 2.9(а) ПДД, за что предусмотрена ответственность ч. 1 ст. 130 КУоАП.

В судебном заседании водитель свою вину в инкриминируемом ему административном правонарушении не признал и объяснил, что работники полиции при составлении протокола пришли к преждевременному выводу о его виновности, поскольку он не управлял транспортным средством.

Рассматривая дело, суд обратил внимание на то, что никаких возражений при составлении протокола и предоставлении объяснений о том, что водитель не управлял мотоциклом, из видеозаписи не видно.

Также суд считает недоказанным нарушение работниками полиции при составлении протокола об административном правонарушении требований ч. 4 ст. 256 КУоАП, поскольку, как видно из протокола об административном правонарушении, разъяснены требования ст. 63 Конституции Украины и ст. 268 КУоАП, о чем свидетельствует подпись водителя в протоколе об административном правонарушении.

Также суд не согласился с доводами о том, что сотрудниками полиции были грубо нарушены требования Инструкции о порядке хранения, выдачи, приемки, использования нагрудных видеокамер (видеорееторов) работниками патрульной полиции и доступ к видеозаписям из них, поскольку видеозапись велась не на бодикамеру, а на частный телефон работника полиции, поскольку, как установлено в судебном заседании, фиксирование указанных событий производилось не на бодикамеру, а на мобильный телефон инспектора полиции по техническим причинам.

Суд признал виновным лицо в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП, и наложил штраф в размере 1 000 (одна тысяча) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 тысяч (семнадцать тысяч) гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год.