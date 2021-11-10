Полиция начинает использовать мобильные диагностические станции. На данном этапе будут контролировать состояние только коммерческого транспорта.
"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю", – сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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Мобильные диагностические станции оборудованы приборами, которые соответствуют государственным стандартам.
С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:
- проводить замеры параметров света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
"Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области. Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", – отметил Алексей Белошицкий.
Транспорт, который будет проверяться:
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, которые перевозят опасный груз;
- отдельные специализированные ТС;
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли.