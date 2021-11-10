Полиция начинает использовать мобильные диагностические станции. На данном этапе будут контролировать состояние только коммерческого транспорта.

"С 12 ноября патрульные полицейские будут использовать специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. Они служат для того, чтобы контролировать соответствие технического состояния транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю", – сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Читайте также: Как техосмотр влияет на аварийность: инфографика

Мобильные диагностические станции оборудованы приборами, которые соответствуют государственным стандартам.



С помощью оборудования диагностической станции полицейские смогут:

проводить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

осуществлять замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

осуществлять замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

"Такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции, в каждой области. Проверка диагностическими станциями пока не касается частного легкового транспорта", – отметил Алексей Белошицкий.

Транспорт, который будет проверяться: