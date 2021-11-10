Поліція починає використовувати мобільні діагностичні станції. На даному етапі будуть контролювати стан лише комерційного транспорту.

"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Читайте також: Як техогляд впливає на аварійність: інфографіка

Мобільні діагностичні станції обладнані приладами, які відповідають державним стандартам.

За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.

визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

"Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області. Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", зазначив Олексій Білошицький.

Транспорт, який буде перевірятися: