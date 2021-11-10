Поліція починає використовувати мобільні діагностичні станції. На даному етапі будуть контролювати стан лише комерційного транспорту.
"З 12 листопада патрульні поліцейські використовуватимуть спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. Вони слугують для того, щоб контролювати відповідність технічного стану транспортних засобів, які підлягають обов'язковому технічному контролю", - повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
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Мобільні діагностичні станції обладнані приладами, які відповідають державним стандартам.
За допомогою обладнання діагностичної станції поліцейські зможуть:
- проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;
- вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;
- здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;
- здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;
- здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів.
- визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;
- перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.
"Такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції, у кожній області. Перевірка діагностичними станціями наразі не стосується приватного легкового транспорту", зазначив Олексій Білошицький.
Транспорт, який буде перевірятися:
- Вантажні автомобілі більше 3,5 тон та причепи до них;
- Автобуси;
- Автомобілі таксі;
- Автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;
- Окремі Спеціалізовані ТЗ.
- Легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.