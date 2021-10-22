Поки Конституційний Суд України розглядає законність дії камер автофіксації, поліція продовжує звітувати про збільшення кількості камер на українських дорогах.

Відсьогодні до діючих 201комплексів автофіксації приєднається ще 17 камер. На автомобільних дорогах Львова, Вінниці, Харкова, а також Донецької і Харківської областей запрацювали прилади фіксації правопорушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

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Розташування приладів:

м. Львів (2 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Стрийська, 35 напрямок спрямування приладу вул. Івана Чмоли;

вул. Сихівська, 16-А напрямок спрямування приладу вул. Зелена;

м. Вінниця (4 прилади контролю “КАСКАД”)

вул. Келецька, 30 напрямок спрямування приладу вул. Пирогова;

вул. Київська,65 напрямок спрямування приладу вул. Сергія Зулінського;

вул. Київська, 126 напрямок спрямування приладу вул. Гонти;

просп. Юності, 46 напрямок спрямування приладу вул. Келецька ;

м. Харків (1 прилад контролю “КАСКАД”)

вул. Героїв Праці, 2/48 напрямок спрямування приладу вул. Ковпака;

Донецька область (1 прилад контролю “КАСКАД”)

на 676 км+102 автодороги Н-08 напрямок спрямування с. Кальчинівка;

Харківська область (9 приладів контролю “КАСКАД”)

на 468 км+745 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 622 км+984 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Харків;

на 624 км+043 автодороги М-03 напрямок спрямування м. Слов’янськ;

на 15 км+381 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 16 км+622 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+285 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Харків;

на 19 км+426 автодороги М-18 напрямок спрямування м. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 напрямок спрямування м. Харків;

Загалом на дорогах України буде працювати 218 комплексів автофіксації, законність дії яких наразі розглядається в Конституційному Суді України.