Пока Конституционный Суд Украины рассматривает законность действия камер автофиксации, полиция продолжает отчитываться об увеличении количества камер на украинских дорогах.

С сегодняшнего дня к действующему 201 комплексу автофиксации присоединится еще 17 камер. На автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработали приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

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Расположение приборов:

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Стрыйская, 35 направление прибора ул. Ивана Чмолы;

ул. Сиховская, 16-А направление прибора ул. Зеленая;

г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Келецкая, 30 направление прибора ул. Пирогова;

ул. Киевская, 65 направление прибора ул. Сергея Зулинского;

ул. Киевская, 126 направление прибора ул. Гонты;

просп. Юности, 46 направление прибора ул. Келецкая;

г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")

ул. Героев Труда, 2/48 направление прибора ул. Ковпака;

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

на 676 км+102 автодороги Н-08 направление с. Кальчиновка;

Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")

на 468 км+745 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава;

на 517 км+233 автодороги М-03 направление прибора г. Харьков.

на 622 км+984 автодороги М-03 направление прибора г. Харьков.

на 624 км+043 автодороги М-03 направление прибора г. Славянск;

на 15 км+381 автодороги М-18 направление прибора г. Харьков.

на 16 км+622 автодороги М-18 направление прибора г. Харьков.

на 19 км+285 автодороги М-18 направление прибора г. Харьков.

на 19 км+426 автодороги М-18 направление прибора г. Мерефа;

на 1 км+118 автодороги Р-46 направление прибора г. Харьков.

Всего на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации, законность действия которых сейчас рассматривается в Конституционном Суде Украины.