Світовий авторинок у листопаді 2021 року знизився на 11%

Світовий авторинок у листопаді знизився на 11,2% до 7 млн 769 тис. легкових та легких комерційних автомобілів.

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За підсумками одинадцяти місяців 2021 року реалізація автомобілів у світі склала 73 млн 918 тис. одиниць (+6,5%), свідчать дані консалтингової компанії LMC Automotive.

Світовим лідером з продажу автомобілів минулого місяця залишається Китай з показником 2 млн 541 тис. машин, на 6,3% нижче за показник річної давності.

В США було реалізовано 1 млн 006 тис. автомобілів - на 15,8% менше, ніж роком раніше.

Таким чином, негативна динаміка фіксується сьомий місяць поспіль, що обумовлено дефіцитом напівпровідників у світовому автопромі.