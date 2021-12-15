Мировой авторынок в ноябре 2021 года снизился на 11%

Мировой авторынок в ноябре снизился на 11,2% до 7 млн 769 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей.

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По итогам одиннадцати месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 73 млн 918 тыс. единиц (+6,5%), свидетельствуют данные консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 541 тыс. машин, на 6,3% ниже показателя годичной давности.

В США было реализовано 1 млн 006 тыс. автомобилей – на 15,8% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд, что обусловлено дефицитом полупроводников в мировом автопроме.