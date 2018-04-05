Протягом трьох днів у одному з американських штатів трапились дві дуже схожі ДТП - вантажівки заклякли на переїзді та були розтрощені потягами.

Обидві аварії трапились у штаті Джорджія. На щастя, в обох випадках водії встигли покинути кабіни своїх вантажівок до зіткнення з потягами.

Перший інцидент трапився 31 березня у місті Темпл. Зйомка ДТП ведеться з салону автомобіля, що стоїть на переїзді і нагадує сцену з голівудського фульму. За лічені секунди до зіткнення водій вантажівки встигає вискочити з кабіни, лунає відчайдушний гудок локомотива, чути вигук очевидця “лайно!” і потяг вмить перетворює вантажівку на купу металобрухту.



Друге ДТП сталось 2 квітня у місті Акворт. Як і у першому випадку, з незрозумілих причин вантажівка застрягла на переїзді і її водій встиг вчасно покинути кабіну. А за мить вона вже розлетілась на шматки.

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