Ми є свідками народження нового покоління засобів транспортування. Назва прототипу Vision 2030 Hyperloop Pod звучить дуже обнадійливо.

Компанія Virgin Hyperloop One показала робоче випробовування капсули свого вакуумного потяга, названого Vision 2030 Hyperloop Pod.

Минулого року компанія під керівництвом Річарда Бренсона, засновника та власника Virgin, заявила про те, що під час випробувань у Техасі капсулу вдалось розігнати до швидкості у 387 км/год. Поки що це накйращий результат з поміж трьох компаній, що ведуть розробку “гіперлуп”. Та все ж він далекий від теоретичних 1200 км/год. Також, згідно з розрахунками, вартість будівництва вакуумних трас коштуватиме на третину дешевше, ніж будівництво залізничних колій, а час поїздки при цьому буде скорочена у 2-3 рази.

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Розробляти технологію вакуумного потяга почали компанії Space X та Tesla, але їх засновник одразу ж повідомив, що усі напрацювання та технічна документація проекту будуть відкритими і усі охочі можуть використовувати їх для самостійних проектів. Пізніше Ілон Маск сказав, що його компанії не будуть займатись цим проектом, а ще через якийсь час заявив, що гіперлуп усе ж входить до списку його інтересів. Таким чином наразі проект Hyperloop реалізовують три незалежні одна від одної компанії: Virgin Hyperloop One, Space X та HTT.

Під крилом Virgin Hyperloop One перебуває з кінця 2017 року. Наразі компанія має підписану угоду з урядом Індії на будівництво траси між містами Пуна та Мумбаї. Значну цікавість до проекту зараз показують і лідери Саудівської Аравії. Так, на останньому тестуванні у пустелі Моав був присутній принц і міністр оборони Королівства Саудівська Аравія Мухаммед бін Салман бін Абдулазіз.

"Ми з нетерпінням чекаємо на розвиток таких інноваційних транспортних технологій, як гіперлуп. Сподіваємось мати такий транспорт до 2030 року. Аби дістатись з міста Ріяд до Абу-Дабі знадобиться усього 48 хвилин, тоді як зараз потрібно більше 8 годин”, – сказав принц.

До речі, нещодавно з’явилась інформація про те, що гіперлуп буде і в Україні, хоч інформацію про HypeUA зустріли вкрай скептично.

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