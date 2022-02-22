Багато автовиробників оголосили про перехід на виробництво виключно батарейних машин і тут ви знайдете їх у хронологічній послідовності.

Двигуни внутрішнього згоряння, що працюють на бензині та дизелі, становлять серйозну екологічну загрозу, тому автовиробники поспішають перейти до альтернативних джерел енергії без шкідливих викидів. Щоправда “без викидів” слід розуміти відносно, оскільки виробничий процес автомобілів все ще має помітний вуглецевий слід. В останні роки автомобільна індустрія активно електрифікується і багато світових компаній вже мають чіткий графік повного переходу до електричного майбутнього.

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Деякі автомобільні бренди офіційно оголосили терміни досягнення однієї або обох цілей – чистих машин та чистого виробництва. Не лише автомобільна промисловість розуміє важливість звільнення атмосфери від вуглецю – зміни відбуваються майже у кожній великій галузі, але у хронологічному списку нижче представлено лише автомобільні бренди, які оголосили про свою тотальну електрифікацію. Інформацію про кожного автовиробника можна знайти, натиснувши на відповідний тег внизу статті.

2008 | Tesla вийшла на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.

2013 | Rimac вийшла на ринок, як виробник винятково електричних автомобілів.

2021 | Pininfarina вийшла на ринок із суперкаром Battista з силовою установкою Rimac.

2022 | Lucid виходить на ринок, як виробник повністю електричних автомобілів.

2022 | Rivian, виходить на ринок як виробник повністю електричних автомобілів.

2022 | Polestar стає брендом, який випускає виключно електромобілі.

2025 | Jaguar стає повністю електричним брендом.

2027 | Alfa Romeo має намір продавати лише електромобілі в Китаї, Європі та США.

2030 | Fiat починає випускати виключно електромобілі.

2030 | Mercedes-Benz зобов’язується продавати лише електромобілі “там, де дозволяють ринкові умови”.

2030 | Bentley починає випускати та продавати виключно електромобілі.

2030 | Volvo починає випускати та продавати виключно електромобілі.

2030 | Mini зобов’язується продавати лише електромобілі з початку 2030-х років.

2030 | Renault починає випускати та продавати виключно електромобілі.

2033 | Audi зобов’язується продавати лише електромобілі на більшості ринків, за винятком Китаю.

2035 | General Motors зобов’язується продавати тільки електромобілі, якщо ринок не вимагає іншого.

2039 | Mercedes-Benz прагне до повної вуглецевої нейтральності.

2039 | Jaguar Land Rover прагне до повної вуглецевої нейтральності.

2040 | Honda має намір продавати тільки електромобілі в Північній Америці.

2040 | General Motors прагне до того, щоб глобальна продукція та діяльність були вуглецево нейтральними.

2050 | Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi Motors, Nissan, Subaru, Toyota і Volkswagen Group стають вуглецевими нейтральними.