Питання, коли краще купувати машину – це питання грошей. Здійснити покупку вчасно – це значить, заощадити купу грошей. Розберемося з часом і сумами.

Зрозуміти, коли краще купувати машину, нескладно – тоді, коли машини найгірше продаються, адже в такий період цінова політика всіх продавців найбільш гнучка.

Ситуація

Почати потрібно з того, що на зговірливість осіб і організацій, що продають машини, впливає загальна ситуація у країні. Так, не особливо вигідно купувати автомобіль, коли на них великий попит і він росте – в цей час дилери не будуть надавати знижку – на черзі до них маса інших покупців.

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І навпаки, в умовах тривалої кризи, коли курс валют стрімко падає, можна вигідно купити авто за старими цінами, якщо вчасно поміняти “тверду” валюту”. Загалом, накопичувати на автомобіль завжди треба у доларах чи євро, а от гривні чи біткоїни в цьому разі не підходять.

Хороший привід вигідно купити недорогу вживану машину – плутанина з завезенням в країну автомобілів на європейській реєстрації. “Бляховоди” збили ціни в бюджетному сегменті, і вживані машини української реєстрації теж стали дешевше.

Кілька передноворічних тижнів – найзручніший час для вигідної купівлі нової машини в автосалоні. Проте майте на увазі: тут треба торгуватись!

Сезон

Важливий фактор ціноутворення – пора року. Зазвичай перед зміною модельного року, в листопаді-грудні, нові машини в автосалонах продаються зі значними знижками. З настанням нового календарного року всі автомобілі на складах імпортера і дилерів стають на рік старше, і щоб скоріше позбутися них і завезти нові, наступаючого року випуску, дилери знижують ціни.

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Іноді в салонах замість грошової знижки покупцеві разом з машиною пропонують більш-менш дорогі подарунки: страховку, зимові шини, антикорозійну обробку, килимки, аудіосистему. Досвідчені покупці, знаючи про це, торгуються з представниками автосалону, які мають право давати знижку або виділяти подарунки. Тож найвигідніший період для покупки автомобіля – напередодні Нового року або в перші його дні.

Крім знижок від прайсової ціни, в період розпродажу автосалони можуть презентувати покупцям машин доволі цінні подарунки.

Але якщо напередодні новорічних свят продані не всі складські запаси, дилери продовжують розпродаж аж до лютого. Автомобілі минулого року випуску, ставши старшими на рік за одну ніч, автоматично стають дешевшими – хоча вибір таких екземплярів буде обмеженим.

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Модельне життя

Якщо є велике бажання за недорого стати власником добротного автомобіля, спробуйте пополювати на “дорестайл” – модель, яку вже змінила на конвеєрі нова, версія нового покоління. Машини, випущені до оновлення, відразу стають “застарілими” і продаються гірше – тому зазвичай на них знижують ціну.

Буває, що такі “вчорашні” моделі імпортери окремих країн з невибагливим ринком збирають у колег мало не по всьому світу, і потім реалізовують своїм покупцям. Подібний варіант покупки цікавий ще й тим, що таким чином можна купити звичну модель в незвичайній модифікації, яка раніше у країну не поставлялася.

Якщо у вас є витримка і бажання придбати добру машину, можна дочекатись рестайлінгу тієї чи іншої цікавої для вас моделі і придбати “стару” версію з великою знижкою.

Коли гроші є

Що ж, на питання, коли краще купувати машину, є ще одна відповідь: коли у вас буде відповідна сума грошей. Частка жарту в цій тезі зовсім невелика. Адже краще позбирати кошти ще протягом півроку, ніж придбати машину негайно, але не ту, яку хотілося, і потім довгі роки страждати від її недоліків.

Як мінімум ми хочемо підказати, що грошей потрібно приготувати помітно більше, ніж прайсова ціна машини. Певні суми знадобляться на реєстрацію, додаткове обладнання, антикорозійну обробку, страховки.

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