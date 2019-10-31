Поліція може зупиняти автомобілі лише у конкретних, передбачених законом випадках. При цьому поліцейський зобов'язаний повідомити водія про конкретну причину зупинки.

Законом передбачено лише 10 конкретних підстав для зупинки автомобіля, а саме:

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якщо водій порушив Правила дорожнього руху; якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля; якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення; якщо транспортний засіб перебуває в розшуку; якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути; якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка; якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху; якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху; порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів; наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.

Інспектор не має права зупинити авто, якщо не має зазначених підстав. У разі якщо зупинка була здійснена незаконно, водій може дуже легко оскаржити усі подальші дії поліцейського. Звичайно для цього потрібно мати відповідні докази, найкращим з яких є відеофіксація дій поліцейського.

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