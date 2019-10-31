Поліція може зупиняти автомобілі лише у конкретних, передбачених законом випадках. При цьому поліцейський зобов'язаний повідомити водія про конкретну причину зупинки.
Законом передбачено лише 10 конкретних підстав для зупинки автомобіля, а саме:
Читайте також: Пес застряг у бампері після аварії і "катався" так майже цілу годину
- якщо водій порушив Правила дорожнього руху;
- якщо є очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність автомобіля;
- якщо водій або пасажири причетні до вчинення ДТП чи іншого правопорушення;
- якщо транспортний засіб перебуває в розшуку;
- якщо необхідно здійснити опитування водія чи пасажирів про обставини вчинення ДТП чи іншого правопорушення, свідками якого вони могли бути;
- якщо необхідно залучити водія транспортного засобу до надання допомоги іншим учасникам дорожнього руху або як свідка;
- якщо орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху;
- якщо спосіб закріплення вантажу на автомобілі створює небезпеку для учасників руху;
- порушення порядку використання спеціальних світлових або звукових сигналів;
- наявність іноземних номерних знаків з метою перевірки законності передачі такого авто у користування чи розпорядження іншим особам.
Інспектор не має права зупинити авто, якщо не має зазначених підстав. У разі якщо зупинка була здійснена незаконно, водій може дуже легко оскаржити усі подальші дії поліцейського. Звичайно для цього потрібно мати відповідні докази, найкращим з яких є відеофіксація дій поліцейського.
Також цікаво: Відео: поліцейський потрапив в аварію, через користування смартфоном на ходу