Полиция может останавливать автомобили только в конкретных, предусмотренных законом случаях. При этом полицейский обязан сообщить водителю о конкретной причине остановки.

Законом предусмотрено лишь 10 конкретных оснований для остановки автомобиля, а именно:

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если водитель нарушил Правила дорожного движения; если есть очевидные признаки, свидетельствующие о технической неисправности автомобиля; если водитель или пассажиры причастны к совершению ДТП или другого правонарушения; если транспортное средство находится в розыске; если необходимо осуществить опрос водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения ДТП или другого правонарушения, свидетелями которого они могли быть; если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или как свидетеля; если орган государственной власти принял решение об ограничении или запрете движения; если способ закрепления груза на автомобиле создает опасность для участников движения; нарушение порядка использования специальных световых или звуковых сигналов; наличие иностранных номерных знаков с целью проверки законности передачи такого авто в пользование или распоряжение другим лицам.

Инспектор не имеет права остановить авто, если нет указанных оснований. В случае если остановка была осуществлена незаконно, водитель может очень легко обжаловать все дальнейшие действия полицейского. Обычно для этого нужно иметь соответствующие доказательства, лучшим из которых является видеофиксация действий полицейского.

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