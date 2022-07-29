Поліс цивільної відповідальності (автоцивілка, ОСАГО) забезпечує відшкодування страхової компанії тому, хто був винуватий у ДТП. Але існують випадки, коли відшкодування доведеться повернути, та ще й доплатити.

Водії, які застрахували свою цивільну відповідальність вважають, що позбавили себе від усіх фінансових проблем у разі ДТП.

Однак за деяких умов страхова компанія хоч і оплатить ремонт “чужого” автомобіля, не виключено, що пізніше ці кошти вона стягне з водія, який придбав автоцивілку (так званий “регрес”.

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Стягнення страховою компанією коштів у порядку регресі передбачено статтею 38 Закону “України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”.

Таке стягнення коштів можливе в таких випадках:

водій перебував у стані алкогольного сп’яніння;

водій керував без права на керування відповідної категорії;

після ДТП водій самовільно залишив місце пригоди;

автомобіль був у несправному технічному стані;

водій не повідомив компанію про ДТП у передбачені строки.

Якщо винуватець ДТП не повертаєте ці кошти добровільно, то страхова компанія стягує їх в судовому порядку.

Окрім відшкодування, винуватцю аварії потрібно буде сплатити судові витрати страхової компанії, а це додатково декілька тисяч гривень.

Тому запам’ятайте ці випадки та не допускайте їх, щоб при наявності автоцивілки не оплатити зі своєї кишені ще й ремонт «чужого» автомобіля.

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