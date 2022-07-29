Полис гражданской ответственности (автогражданка, ОСАГО) обеспечивает возмещение страховой компании тому, кто был виновен в ДТП. Но есть случаи, когда возмещение придется вернуть, да еще и доплатить.

Водители, застраховавшие свою гражданскую ответственность, считают, что избавили себя от всех финансовых проблем в случае ДТП.

Однако при некоторых условиях страховая компания хоть и оплатит ремонт "чужого" автомобиля, не исключено, что позже эти средства она взыщет с водителя, купившего автогражданку (так называемый "регресс").

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Взыскание страховой компанией средств в порядке регресса предусмотрено статьей 38 Закона Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Такое взыскание средств возможно в следующих случаях:

водитель находился в состоянии алкогольного опьянения;

водитель управлял без права на управление соответствующей категории;

после ДТП водитель самовольно покинул место происшествия;

автомобиль находился в неисправном техническом состоянии;

водитель не уведомил компанию о ДТП в предусмотренные сроки.

Если виновник ДТП не возвращает эти средства добровольно, то страховая компания взимает их в судебном порядке.

Кроме возмещения, виновнику аварии нужно будет оплатить судебные издержки страховой компании, а это дополнительно несколько тысяч гривен.

Поэтому запомните эти случаи и не допускайте их, чтобы при наличии автогражданки не оплатить из своего кармана еще и ремонт “чужого” автомобиля.

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