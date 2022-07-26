МТСБУ с 26 июля увеличивает стоимость полисов "Зеленая карта" на 26,3%.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) с 26 июля 2022 года вводит новые тарифы на полисы “Зеленая карта” для тех, кто выезжает за границу, сообщается на сайте бюро.

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Согласно сообщению, МТСБУ перечислило стоимость страховых сертификатов “Зеленая карта” в сторону повышения – на 26,3%.

Полисы “Зеленая карта” реализуют с 2009 года двух видов: вся Европа, Молдова. Также с 1 января 2016 года украинские полисы “Зеленая карта” начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость “Зеленой карты” в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повышается до 913 грн (ранее – 723 грн), для автобусов – до 3,429 тыс. грн (2,715 тыс. грн), для грузовых автомобилей – до 2,153 тыс. грн (1,705 тыс. грн).

Стоимость “Зеленой карты” на один месяц для легковых автомобилей составляет 1,453 тыс. грн (ранее 1,150 тыс. грн), автобусов – 4,763 тыс. грн (3,772 тыс. грн), грузовиков – 2,858 тыс. грн (2,263 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов “Зеленая карта” для легковых автомобилей – 6,451 тыс. грн и 7,986 тыс. грн соответственно, для автобусов – 16,673 тыс. грн и 30,964 тыс. грн, для грузовых автомобилей – 13,529 тыс. грн и 25,534 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан и Молдову для легковых автомобилей на 15 дней составит 665 грн, на один месяц – 978 грн, на полгода – 2,242 тыс. грн, на год – 3,193 тыс. грн.

Размеры единых страховых платежей по договорам международного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета Министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

“Зеленая карта” – система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства. “Зеленая карта” распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.

Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования “Зеленая карта” в Люксембурге в мае 2004 года, Украина с 1 января 2005 года является полным членом этой системы.