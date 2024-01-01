Коли варто міняти гальмівні диски та колодки в авто та які краще придбати

Сьогодні ми поговоримо про важливість вибору якісних гальмівних дисків і колодок, основні проблеми, з якими можна зіткнутися через використання неякісних компонентів, а також головні принципи, за якими варто обирати диски та колодки для свого автомобіля.

Читайте також: Свічки запалювання для авто: як вибрати найкращі

Чому гальмівні диски та колодки важливі?

Ефективність гальмування. Гальмівні диски та колодки безпосередньо відповідають за ефективність гальмівної системи. Чим краща якість матеріалів, з яких вони виготовлені, тим ефективніше автомобіль гальмує, особливо в екстремальних ситуаціях.

Тривалість служби гальмівної системи. Високоякісні компоненти зменшують знос не лише власне колодок та дисків, але й інших елементів ходової частини автомобіля. Це дозволяє знизити ризик передчасного ремонту та витрат на заміну.

Стійкість до перегріву. Під час активного гальмування, особливо на великих швидкостях або в гірських умовах, гальмівні диски та колодки можуть перегріватися. Високоякісні компоненти мають кращу термостійкість, що знижує ризик втрати ефективності гальмування через перегрів.

Комфорт під час водіння. Гальмівні диски та колодки впливають не лише на безпеку, але й на комфорт водія. Якісні компоненти працюють тихо, без вібрацій, що забезпечує плавне та комфортне гальмування.

До речі Чому для свого авто варто обирати фільтри Bosch

Проблеми через неякісні гальмівні диски та колодки

Перегрів і втрата ефективності. Низькоякісні диски та колодки не можуть витримати високих температур під час інтенсивного гальмування. Це може призвести до того, що гальма перестануть ефективно працювати у критичний момент, створюючи серйозну небезпеку на дорозі.

Нерівномірний знос. Погано виготовлені компоненти часто призводять до нерівномірного зносу, що може викликати вібрацію та ривки під час гальмування, знижуючи контроль над автомобілем та приводячи до швидкого виходу з ладу деталей ходової частини.

Підвищений рівень шуму. Гальмівні диски та колодки низької якості часто видають неприємні звуки — скрип, скрегіт або тріск під час гальмування. Це не тільки створює дискомфорт, але й свідчить про те, що компоненти працюють неправильно.

Ризик пошкодження інших компонентів. Використання неякісних дисків або колодок може призвести до пошкодження гальмівних супортів, гальмівних барабанів, підшипників маточини чи інших елементів, що призведе до додаткових витрат на ремонт.

Як часто потрібно міняти гальмівні диски та колодки?

Термін служби гальмівних дисків та колодок залежить від багатьох факторів: умов експлуатації, стилю водіння та типу автомобіля. У середньому, гальмівні колодки слід міняти кожні 30 000 – 50 000 км, тоді як диски зазвичай витримують до 80 000 – 120 000 км. Перевірка цих компонентів – обов’язкова операція при кожному техогляді.

Диски та колодки можуть швидше зношуватися, якщо автомобіль часто експлуатується в міських умовах з частими зупинками, або при агресивному стилі водіння.

Як визначити, що гальмівні диски та колодки потрібно замінити?

Збільшення гальмівного шляху. Якщо ви помічаєте, що автомобіль починає гальмувати довше, ніж зазвичай, це може свідчити про знос дисків або колодок.

Скрип або шум під час гальмування. Звуки під час гальмування часто сигналізують про те, що колодки зношені і їх необхідно замінити.

Вібрація педалі гальма або керма. Якщо під час натискання на педаль гальма ви відчуваєте вібрацію на педалі або на кермі, це може бути ознакою зношених або деформованих гальмівних дисків.

Тонкий шар фрикційного матеріалу. Візуальний огляд колодок також допоможе визначити, коли їх слід замінити. Якщо шар фрикційного матеріалу став менше ніж 5 мм, це сигнал, що пора їх замінити.

Також цікаво Які деталі автомобіля впливають на безпеку в погану погоду

Види гальмівних дисків та колодок для сучасних автомобілів

Сьогодні на ринку представлені різні типи гальмівних дисків та колодок, які підходять як для традиційних, так і для електричних чи гібридних автомобілів.

Гальмівні диски

Звичайні. Вони встановлені на переважній більшості автомобілів. Виготовлені з чавуну, вони бувають як вентильованими, так і не вентильованими. Головна їх перевага – невисока ціна.

Перфоровані диски. Такі диски мають отвори або канали для покращення охолодження. Вони особливо ефективні при високих навантаженнях і тривалому гальмуванні. Вони швидше охолоджуються, коштують дорожче і швидше стирають гальмівні колодки. Але вища ефективність гальмування того варта.

Складні диски. Такі диски складаються з двох частин: центральної, яка як правило виготовлено з легкого сплаву, та робочої, яка може бути чавунною або керамічною. Такі диски забезпечують значне зниження не підресорених мас, що позитивно відображається на роботі підвіски. Звісно й ефективність гальмування у таких гальмівних систем на найвищому рівні.

Гальмівні колодки

Органічні. Цей тип колодок став популярним у тому числі через екологічні вимоги. Такі колодки доступні, комфортні, та забезпечують гарні показники при звичайній експлуатації.

З металом. Найчастіше в колодках використовуються мідні вкраплення. Такі колодки найбільш розповсюджені. Вони, як правило, мають гарні показники ефективності та зносостійкості, однак у деяких країнах їх використання обмежено з екологічних міркувань.

Керамічні. Як правило такі колодки встановлюють у комплекті з керамічними дисками. Але існують варіанти й для звичайних дисків. керамічні колодки здатні забезпечити відмінні показники для активних драйверів. Крім того, вони мають більший термін служби та менше пилять.

Гальмівні диски та колодки від Bosch: чому їх варто обирати

Гальмівні компоненти від Bosch є найкращим вибором, оскільки Bosch є розробником гальмівних систем для провідних автовиробників світу. Продукція компанії Bosch поставляться на конвеєри більшості європейських автовиробників і відповідає усім вимогам.

Всі вироби Bosch проходять ретельні випробування і відповідають найвищим стандартам якості. Завдяки інноваційним рішенням, гальмівні диски та колодки Bosch забезпечують стабільну роботу навіть у найекстремальніших умовах.

Чому варто обрати гальмівні диски та колодки Bosch?

Гарантована якість. Компоненти гальмівних систем Bosch є еталоном якості, оскільки компанія займається розробкою гальмівних систем з 1927 року і зараз є визнаним лідером галузі. Стандарти Bosch значно перевищують норми встановлені законодавцями більшості країн.

Широкий асортимент. Bosch пропонує гальмівні диски та колодки для всіх типів автомобілів, включаючи електромобілі та гібриди, забезпечуючи універсальність та надійність. Продукція компанії покриває 97% європейського автопарку, це означає що знайти потрібні диски та колодки можна до будь-якого авто.

Максимальний комфорт. Завдяки точній конструкції та матеріалам, компоненти Bosch працюють тихо, забезпечуючи комфорт водіння.Також завдяки оригінальній конструкції колодки забезпечують відмінне “відчуття педалі”.

Адекватний цінник. Bosch, завдяки великим об'ємам виробництва, може запропонувати найкраще співвідношення ціни та якості. Гальмівна система це не те, на чому варто економити, але й витрачати зайві кошти не завжди потрібно. У цьому сенсі продукція Bosch є найкращим вибором.

Підсумок

Гальмівні диски та колодки Bosch — це вибір для тих, хто цінує безпеку, надійність і комфорт. Завдяки передовим технологіям та високим стандартам якості, вони гарантують ефективну роботу гальмівної системи, навіть в екстремальних умовах. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша гальмівна система працювала гарно, обирайте продукцію Bosch — вона забезпечить вам спокій на дорозі.