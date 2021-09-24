Відеозапис порушення ПДР, зафіксований на ТruСam, буде доказом лише за наявності ЕЦП. Такого висновку дійшов суд.

Відео та фото, надані до суду патрульною поліцією як докази порушення водіями правил дорожнього руху (ПДР), має бути засвідчено електронним цифровим підписом (ЕЦП) особи, яка здійснювала запис (фото), чи особи, яка робила їх копію.

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На це вказав Другий апеляційний адміністративний суд в постанові від 5 квітня 2021 року у справі № 591/6739/20.

Зокрема, апеляційний суд погодився з рішенням Зарічного районного суду м. Суми, який скасував постанову інспектора патрульної поліції про притягнення водія до адміністративної відповідальності за перевищення допустимої швидкості у населеному пункті.

Незважаючи на те що прилад TruCam, яким зафіксовано порушення, пройшов відповідні сертифікацію та повірку, суди визнали недопустимими доказами копії відео та фотознімок, надані управлінням поліції на оптичному диску.

Позиція суду:

відео та фотознімок є електронними доказами (частина 1 статті 99 КАС України);

відповідно, копії зазначених доказів має бути засвідчено ЕЦП (частина 2 статті 99 КАС України);

або їх має бути надано суду в оригіналі, що також передбачає наявність на них серед іншого ознак цифрового підпису автора.

Оскільки вказані докази не було засвідчено електронними підписами ні особи, яка здійснювала відеозапис (автора), ні особи, яка робила їх копію, їх визнано судом недопустимими.

Також суд зауважив, що до матеріалів справи не надано носій, на який безпосередньо здійснено запис правопорушення (прилад ТruCAM чи його носій даних), що є оригіналом електронного доказу (Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг»).