Видеозапись нарушения ПДД, зафиксированная на ТruСam, будет доказательством только при наличии ЭЦП. К такому выводу пришел суд.

Видео и фото, предоставленные в суд патрульной полицией в качестве доказательства нарушения водителями правил дорожного движения (ПДД), должно быть заверено электронной цифровой подписью (ЭЦП) лица, осуществлявшего запись (фото), или лица, которая делала их копию.

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На это указал Второй апелляционный административный суд в постановлении от 5 апреля 2021 года по делу № 591/6739/20.

В частности, апелляционный суд согласился с решением Заречного районного суда г. Суммы, который отменил постановление инспектора патрульной полиции о привлечении водителя к административной ответственности за превышение допустимой скорости в населенном пункте.

Несмотря на то, что прибор TruCam, которым зафиксировано нарушение, прошел соответствующие сертификацию и поверку, суды признали недопустимыми доказательствами копии видео и фотографии предоставлены управлением полиции на оптическом диске.

Позиция суда:

видео и фотоснимок являются электронными доказательствами (часть 1 статьи 99 КАС Украины);

соответственно, копии указанных доказательств должна быть засвидетельствована ЭЦП (часть 2 статьи 99 КАС Украины);

или их должно быть предоставлено суду в оригинале, что также предполагает наличие на них среди прочего признаков цифровой подписи автора.

Поскольку указанные доказательства не было засвидетельствовано электронными подписями ни лица, осуществлявшего видеозапись (автора), ни лица, которая делала их копию, признаны судом недопустимыми.

Также суд отметил, что к материалам дела не предоставлен носитель, на который непосредственно осуществлена запись правонарушения (прибор TruCam или его носитель данных), что является оригиналом электронного доказательства (Закон Украины “Об электронных документах и электронном документообороте”).