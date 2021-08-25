Колишній директор ГАЗу і АвтоВАЗу Бу Андерссон 23 серпня очолив компанію UzAuto Motors - національного автовиробника Узбекистану.

Першочергові завдання, поставлені перед Андерссоном на новому місці, - “з найменшими втратами подолати кризу, пов'язану з дефіцитом напівпровідників, а також взяти новий курс розвитку та модернізації”. Швед паралельно керуватиме автомобільним і моторним заводами. За підсумками 2020 року UzAuto Motors випустила 281 тисячу автомобілів Chevrolet (за ліцензією GM).

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Узбекистан в 2020-му прийняв програму глобальної модернізації UzAuto - в її рамках на підприємстві почнуть багатосерійне виробництво автомобілів на новій платформі GM GEM, в першу чергу компактного кросовера Chevrolet Tracker. На майданчику UzAuto Motors створять потужності з виготовлення 190 000 авто на базі GM GEM в рік, передбачається глибока локалізація - з освоєнням на території країни випуску моторів, елементів приводу, гальмівних систем і т. д. Продукцію планують експортувати в Росію. Під цю тему рік тому був отриманий кредит 150 млн євро від банку Credit Suisse.

Бу Інге Андерссон зараз 65 років, у нього три вищі освіти, з 19 до 32 років він був професійним військовим в рядах армії Швеції, з 32 працює в автопромі, з 1987 по 2009 рік будував кар'єру в структурах General Motors, найвище досягнення - віце президент концерну по закупівлях і розвитку мережі постачальників.

У 2009-му на запрошення Олега Дерипаски очолив російську “Групу ГАЗ”. За короткий час вивів компанію зі збитків і ініціював розробку та запуск в 2013 році ГАЗелі нового покоління, яка називається Next. В кінці 2013-го Андерссон перейшов на роботу головним виконавчим директором АвтоВАЗу, під його керівництвом були доведені до виробництва дві принципово нові Lada - Vesta і XRAY. З Волзького автогіганта шведа звільнили в 2016-м зі скандалом - керівництво держкорпорації «Ростех» (володіє АвтоВАЗом спільно з альянсом Renault-Nissan) поставило в провину шведу великі збитки, які АвтоВАЗ продемонстрував за підсумками 2015 року. Андерссон в свою чергу стверджував, що збитки виникли через що вибухнула в 2014-му економічна криза і девальвації рубля, а ці події він передбачити не міг. Також в одному зі своїх інтерв'ю незабаром після відставки він натякав, що справжня причина звільнення лежить зовсім в іншій площині і пов'язана з його “нульовий толерантністю” до корупції.

У 2017-2021 роках очолював європейське відділення японської Yazaki - одного з найбільших в світі виробників джгутів і проводів для автомобілів.

UzAuto Motors створена в 2019 році, це колишній GM Uzbekistan. Нагадаємо, в кінці 2018 го узбецький держхолдинг “Узавтосаноат” викупив всі акції GM в головному підприємстві місцевого автопрому. Завод UzAuto Motors знаходиться в Асаке. Його площа становить 72 га, він працює по повному циклу - зі зварюванням і фарбуванням кузовів. Потужність заводу - 250 000 автомобілів в рік.