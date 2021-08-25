Бывший директор ГАЗа и АвтоВАЗа Бу Андерссон 23 августа возглавил компанию UzAuto Motors – национального автопроизводителя Узбекистана.

Первоочередные задачи, поставленные перед Андерссоном на новом месте, – “с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников, а также взять новый курс развития и модернизации”. Швед параллельно будет управлять автомобильным и моторным заводами. По итогам 2020 года UzAuto Motors выпустила 281 тысячу автомобилей Chevrolet (по лицензии GM).

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Узбекистан в 2020-м принял программу глобальной модернизации UzAuto – в ее рамках на предприятии начнут крупносерийное производство автомобилей на новой платформе GM GEM, в первую очередь компактного кроссовера Chevrolet Tracker. На площадке UzAuto Motors создадут мощности по изготовлению 190 000 авто на базе GM GEM в год, предполагается глубокая локализация – с освоением на территории страны выпуска моторов, элементов привода, тормозных систем и т. д. Продукцию планируют экспортировать в Россию. Под эту тему год назад был получен кредит в 150 млн евро от банка Credit Suisse.

Бу Инге Андерссон сейчас 65 лет, у него три высших образования. С 19 до 32 лет он был профессиональным военным в рядах армии Швеции, с 32 работает в автопроме. С 1987 по 2009 год строил карьеру в структурах General Motors, наивысшее достижение – вице-президент концерна по закупкам и развитию сети поставщиков.

В 2009-м по приглашению Олега Дерипаски возглавил российскую “группу ГАЗ”. За короткое время вывел компанию из убытков и инициировал разработку и запуск в 2013 году Газели нового поколения, которая называется Next. В конце 2013-го Андерссон перешел на работу главным исполнительным директором АвтоВАЗа, под его руководством были доведены до производства две принципиально новые Lada – Vesta и XRAY. Из Волжского автогиганта шведа уволили в 2016-м со скандалом – руководство госкорпорации “Ростех” (владеет АвтоВАЗом совместно с альянсом Renault – Nissan) поставило в вину шведу крупные убытки, которые "АвтоВАЗ" продемонстрировал по итогам 2015 года. Андерссон в свою очередь утверждал, что убытки возникли из-за разразившегося в 2014-м экономического кризиса и девальвации рубля, а эти события он предвидеть не мог. Также в одном из своих интервью вскоре после отставки он намекал, что истинная причина увольнения лежит в совсем другой плоскости и связана с его “нулевой толерантностью” к коррупции.

В 2017 – 2021 годах возглавлял европейское отделение японской Yazaki – одного из крупнейших в мире производителей жгутов и проводов для автомобилей.

UzAuto Motors создана в 2019 году, это бывший GM Uzbekistan. Напомним, в конце 2018-го узбекский госхолдинг “Узавтосаноат” выкупил все акции GM в главном предприятии местного автопрома. Завод UzAuto Motors находится в Асаке. Его площадь составляет 72 га, он работает по полному циклу – со сваркой и покраской кузовов. Мощность завода – 250 000 автомобилей в год.