У Австрії Duster продається під брендом Dacia і має особливу комплектацію Fiskal-LKW, адресовану фермерам та невеликим логістичним фірмам. Логічно було б припустити, що вона коштує дешевше. Та ні.

Вже кілька років австрійські дилери Dacia пропонують різні моделі марки у комплектації Fiskal-LKW. Така версіє є в хетчбека Sandero, універсала Logan MCV, а тепер і у нового покоління Duster.

Версія Fiskal-LKW пропонується за доплату у 1730 євро до будь-якої іншої комплектації. Тобто так може виглядати найдорожчий Дастер, що коштує в Австрії 20 090 евро.

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Модифікацію Fiskal зовні відрізняють колісні диски та нефарбовані бампери і пороги. Також бічні вікна замінюются на пластикові заглушки. Усередині збільшується простір для вантажу, завдяки тому, що задній ряд сидінь видаляється. Довжина багажнику виростає до 1640 мм і може прийняти на борт з півтонни вантажу. Підлога вкривається гумовим килимком. Передбачено чотири металевих петлі для кріплення вантажу. Пасажирський відсік відокремлено від вантажного решітчатою перегородкою.

Фото: Dacia Duster Fiskal-LKW / Dacia

Друге покоління Duster для австрійського ринку пропонується з бензиновими двигунами 1.6 SCe (115 к.с.), 1.2 TCe (125 к.с.) та дизельним 1.5 dCi (90 або 110 к.с.). На вибір три коробки передач: п’яти- і шестиступінчата “механіка” та “робот” на 6 позицій. Повний привід доступний лише для автомобілів з найпотужнішими моторами. поєднується тільки з самими потужними двигунами.

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