На виставці електроніки у Лас-Вегасі компанія Bosch представила інноваційний сонцезахисний козирок для автомобілів, який повинен вберегти водіїв від аварій. Його назвали Virtual Visor.

Сонцезахисний козирок – це великий прозорий екран, у якому затемнюються певні секції.

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Інженери німецької компанії запропонували використовувати систему, яка складається з прозорого рідкокристалічного дисплея та камер, які стежитимуть за положенням очей водія. Це, на їх думку, і допоможе вберегти багатьох водіїв від аварій. Адже відповідно до даних статистики, засліплення сонцем стає причиною тисяч аварій.

Bosch представила сонцезахисний козирок Virtual Visor: відео

Комп'ютер буде затіняти певні секції екрану таким чином, аби сонце не потрапляло в очі водія. Однак інша частина екрану лишатиметься прозорою. Це дасть кращий огляд. Наразі не відомо, скільки коштуватиме такий прилад і чи стане він серійним. Наразі Virtual Visor лишається концептуальною розробкою.



Камери стежитимуть за положенням очей водія



Комп'ютер затінятиме лише певні секції екрану

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