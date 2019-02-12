Такий гігант як Google завжди намагається зачепити найважливіші сфери нашого життя. Цього разу вони взялися за дорожнє покриття, точніше ями на дорогах. Спеціальна програма допоможе знайти та ідентифікувати усі ямки на дорогах за допомогою камер з автомобілів.

Студенти, які займаються розробкою цього проекту кажуть, що це дозволить будівельним компаніям більше часу витрачати на ремонт дорожніх дефектів, а не на їх пошук.

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Така програма стане у пригоді Лос-Анджелісу, адже це місто займає перше місце у світі за кількістю заторів. Крім того, на дорогах трапляється чимало ям.



Програма від Google розпізнає ями на дорогах

Крім того, покращення дорожньої інфраструктури повинно призвести до поліпшення ситуації із трафіком.



Лос-Анджелес називають містом розбитих доріг. Звичайно, вони не бачили українських

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