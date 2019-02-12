Такой гигант как Google всегда пытается задеть важнейшие сферы нашей жизни. На этот раз они взялись за дорожное покрытие, точнее ямы на дорогах. Специальная программа поможет найти и идентифицировать все ямки на дорогах с помощью камер с автомобилей.

Студенты, которые занимаются разработкой этого проекта говорят, что это позволит строительным компаниям больше времени тратить на ремонт дорожных дефектов, а не на их поиск.

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Такая программа пригодится Лос-Анджелесу, ведь этот город занимает первое место в мире по количеству пробок. Кроме того, на дорогах случается немало ям.

Програма для пошуку ям від Google

Программа от Google распознает ямы на дорогах

Кроме того, улучшение дорожной инфраструктуры должно привести к улучшению ситуации с трафиком.

Лос-Анджеліс

Лос-Анджелес называют городом разбитых дорог. Конечно, они не видели украинских

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