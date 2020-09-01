Минулими вихідними під егідою Федерації тріатлону відбувся чемпіонат України з тріатлону TRIATMAN IRON 2020 у класичному форматі Ironman: дві дистанції (повна - в 140,6 км і половинна - в 70,3 км), розбиті на три ділянки: велосипедна, водний заплив і бігова.

Змагання проходили в мальовничому Сухолуччі на березі Київського водосховища. Першою частиною гонки став заплив на 3,8 км (1,9 км для половинної дистанції), після чого учасників чекала велосипедна дистанція (180/90 км) і заключна бігова (42/21 км). Всього на старт вийшло близько 300 спортсменів, серед яких – 4 співробітника представництва Nokian Tyres в Україні.

Nokian Tyres активно підтримує спортивні заходи в усьому світі. Зокрема, компанія є титульним спонсором змагань Nokian Tyres IRONMAN 70.3, що проводяться у фінському місті Лахті. У цій гонці брали участь і багато співробітників компанії. Наприклад, колишній професійний каноїст і учасник кількох Олімпіад Калле Мікконен, який нині працює у відділі розробки продуктів. Також серед учасників Nokian Tyres IRONMAN 70.3 – колишня президент та СЕО Nokian Tyres Хілле Корхонен, і навіть амбасадор бренду, дворазовий чемпіон “Формули-1”, фінський гонщик Міка Хаккінен.

Nokian Tyres усіляко заохочує подібну активність, оскільки дух суперництва, та й просто заняття спортом зміцнюють зв'язки між співробітниками і в кінцевому підсумку сприяють не тільки гарній фізичній формі і здоровому способу життя, але ще і покращують взаємодію всередині команд. У свою чергу, це допомагає підвищити ефективність роботи всієї компанії і задоволеність клієнтів Nokian Tyres.

Крім підтримки фінських змагань, компанія вже більше 20 років організовує власні корпоративні змагання з тріатлону – Hakkapeliitta Triathlon, де беруть участь співробітники Nokian Tyres з усього світу.

Керівник представництва Nokian Tyres в Україні Костянтин Анісімов впевнений, що розвиток спорту і бізнесу можуть і повинні йти разом: “Незважаючи на непрості часи, компанія Nokian Tyres продовжує підтримку спортивних заходів і пропаганди здорового способу життя. Наша головна мета - безпека на дорозі, але не варто забувати, що безпека починається з гарного самопочуття. Беручи участь в подібних проектах, ми популяризуємо активний образ життя серед наших клієнтів та підтримуємо наших співробітників у заняттях спортом”.

Довідка про компанію:

Nokian Tyres розробляє та виробляє шини преміум-класу для людей, які цінують безпеку та стабільність. Натхненні нашою скандинавською спадщиною, ми створюємо інноваційні продукти для легкових, вантажних автомобілів і важкої техніки, які забезпечать вам спокій за будь-яких умов. Наша мережа шинних центрів Vianor спеціалізується на сервісному обслуговуванні автомобілів і сервісі шин. У 2019 році чистий обсяг продажів компанії склав 1,6 мільярда євро, а число працівників - близько 4700 чоловік. Акції Nokian Tyres котируються на фондовій біржі Nasdaq в Гельсінкі.

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