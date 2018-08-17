Поліція засекретила кількість виданих талонів, які дозволяють безкарно порушувати ПДР.

Національна поліція України не може надати дані про те, скільки оперативних талонів видані і використовуються в Україні станом на сьогоднішній день, оскільки ці дані віднесені до оперативно-розшукової діяльності, дані про яку засекречені.

Засекречені також дані про те, кому і при яких умовах видаються такі талони.

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Про це йдеться у відповіді Департаменту внутрішньої безпеки Нацполиції. "Утримання відомчих нормативних актів МВС України, якими регулюються виготовлення та використання оперативного талона, віднесено до інформації з обмеженим доступом за категоріями "таємна інформація" і "службова інформація", - йдеться в тексті відповіді.

У той же час, в Центрі обслуговування підрозділів МВС України заявили, що в 2016, 2017 і 2018 роках закупівля і видача оперативних талонів у підрозділах МВС не проводилося.

Виходячи з цієї відповіді, можна зробити висновок, що ні МВС та його підрозділи, ні Нацполіція не могли видавати оперативні талони, датовані 2016-2018 роками.

Так звані оперативні талони, поводження з якими регламентуються внутрішніми нормативними документами МВС, видаються на автомобілі, які використовуються в оперативно-розшуковій діяльності ("зовнішнє спостереження", "машини прикриття" і т. д.). Згідно з нормативними документами МВС, використання таких талонів допускається тільки під час проведення оперативно-розшукових заходів.

Зупинили автомобіль співробітники МВС і Нацполиції при пред'явленні такого талону не мають права затримувати або оглядати автомобіль, а також перевіряти документи у що знаходяться в автомобілі осіб. Навіть при грубому порушенні даними авто правил дорожнього руху або норм громадського порядку.

Останнім часом в соціальних мережах почали з'являтися фотографії оперативних талонів у власників автомобілів представницького класу. Видрукувані на державному поліграфічному комбінаті "Україна" в 4 кварталі 2017 року, ці талони датовані 2018 роком і підписані міністром Арсеном Аваковим.

"Цікаво, а що так звані "охоронці демократичних реформ" на це скажуть?!" - дивується користувач ФБ Руслан Ігнатченко, який опублікував фото оперативного талона, нібито виданого на автомобіль "Porsche Panamera".