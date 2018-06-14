Запаркуватись на газоні можна, але назавжди.

Наші вулиці, спроектовані та зведені ще за радянських часів, погано пристосовані до тієї кількості автомобілів, що зараз є в Україні. А тому деякі водії кидають свої автівки де тільки можна. Точніше, де не можна. І цих “героїв парковки” з Дніпра спіткала заслужена кара.

Часто неправильно припарковані автомобілі та їх водії залишаються безкарними, та не цього разу. Працівники комунальної служби Дніпра з самого ранку узялись встановлювати огорожу вздовж проїзжої частини, за якою знаходився газон. На ньому й облюбували собі місця кілька автолюбителів.



Фото: Заблоковані “герої парковки” у Дніпрі / Тетяна Лампіка

Припарковані на газоні машини не завадили комунальникам зробити свою справу. А як визволяти “замуровані” автівки – комунальники залишили вирішувати їхнім кмітливим власникам.



Фото: Заблоковані “герої парковки” у Дніпрі / Тетяна Лампіка

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