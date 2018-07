Третя модель новоявленої шведсько-китайської марки вже готова до виробництва.

Протягом одного лише року компанія, що з’явилась нізвідки, виводить на ринок вже третю модель. Перші дві розкуповують, як гарячі пиріжки, а вони – не краще з того, що було обіцяно.

У листопаді 2017 року менш ніж за три хвилини на кросовер Lynk & Co 01 було отримано 6000 попередніх замовлень. У Китаї модель почала продаватись у грудні минулого року за ціною $ 23500-32600 і до травня 2018 року було продано 43017 автомобілів. З червня у дилерів в Піднебесній доступна друга модель марки – також кросовер Lynk & Co 02 з цінником у $21000-29200. Цього ж таки року стартують і продажі седана Lynk & Co 03.

Фото: Lynk & Co 03 / Lynk & Co

Хоча Lynk & Co 03, як і його побратими 01 та 02, випускатиметься на заводі Volvo в бельгійському місті Гент, першими новинку зможуть купити китайські клієнти. А європейські продажі розпочнуться лише у 2020 році.

Lynk & Co 03 являє собою седан. Модель збудована на модульній платформі Volvo СМА, має передній привід та поперечно розташований двигун. На перших порах 03 пропонуватиметься з бензиновими турбомоторами 1.5 (156-179 к.с.) та 2.0 (190 к.с.), а згодом, як і було обіцяно, клієнтам запропонують гібрид та електрокар. Саме у електрифікованому виконанні Lynk & Co 03 буде продаватись у Європі.

