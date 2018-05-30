Ретромобіль прибув до сервісного центру МВС для оновлення документів, та копи знайшли у ньому дещо кримінальне.

Головний сервісний центр МВС у місті Лисичанську Луганської області повідомив про досить незвичайне затримання. ГАЗ М20 випуску 1954 року мав “збитий” номер двигуна.

Двоколірне забарвлення дуже любили американські гангстери 20-х – 30-х років минулого століття. Співробітники сервісного центру МВС в Лисичанську завважили гарний ГАЗ М20 з таким забарвленням, оцінили добрий стан автомобіля та виявили, що маркувальне позначення двигуна знищено (ймовірно, навмисно), а тому передали інформацію про автомобіль поліції.

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