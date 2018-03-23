В Україні презентували нове покоління вантажних автомобілів Scania. Використана в них нова модульна система пропонує унікальні рішення для бізнесу.

Так історично склалось, що вантажівки Scania в Європі називають королевами доріг. Таке звання вони залужили завдяки своїй надійності та комфортності. За цими показниками вони дійсно попереду своїх конкурентів. Але останнє покоління вантажівок привносить в традиційні цінності дещо нове.

Читайте також: Стали відомі всі подробиці про новий Volkswagen Touareg

Використання модульної системи дозволяє знайти безліч рішень які будуть придатні для вирішення тих чи інших завдань. Крім того інноваційність вантажівок Scania розповсюджується і на комунікації. Наразі вся вантажна техніка здатна працювати в мережі, обмінюючись даниними між собою та серверами. «Scania забезпечує велику кількість послуг та сучасних технологій, які дозволяють техніці довший час залишатись у роботі. Поняття преміям-продукту у сфері вантажного транспорту набуває абсолютно нового значення» - говорить генеральний директор «Скания Україна» Хокан Йюде.

Читайте також: Компанія Ford узяла на озброєння ідею дітлахів-винахідників

Нове покоління вантажівок Scania є результатом наполегливої праці інженерів протягом десяти років, та інвестицій в розмірі двох с половиною мільярдів доларів. Застосовані новітні технічні рішення дозволяють техніці використовувати на 5% менше палива, а для вантажних перевезень це дуже вагомий результат.