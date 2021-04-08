НВО «Практика» почало розробку нового бронеавтомобіля Козак-7. Він являє собою універсальну платформу, на базі якої можна створювати автомобілі самого різного призначення.

Як повідомляє Defense Express, в основі позашляховика лежить експортний Козак-5. Однак, на відміну від донора, розрахованого на використання поліцейськими, новачок призначений для армії і володіє кращими позашляховими якостями.

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Побудований бронеавтомобіль на рамному шасі пікапа важкого Ford F-550. Разом з тим, встановлено посилені мости, ресори, амортизатори, кардани, стабілізатори і маточини, що дозволило збільшити вантажопідйомність шасі до 12 тонн. Це дозволяє встановити на Козак-7, наприклад, компактний міномет, протитанковий комплекс, станцію радіолокації або радіотехнічної розвідки.

Бронеавтомобіль приводиться в рух 6,7-літровим турбодизелем V8. У парі з ним працює 10-ступінчаста АКПП.